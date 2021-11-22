Golden Boy ödülü Barcelona'nın genç yeteneği Pedri'nin

2021 Golden Boy (Altın Çocuk) ödülünün sahibi Pedri oldu. Genç futbolcu bu ödülü kazanan üçüncü İspanyol oldu.

Avrupa'da her yıl en iyi genç futbolcuya verilen Golden Boy ödülünün yeni sahibi Barcelona'dan Pedri oldu.

Katalan kulübü oyuncunun ödülü kazandığını duyururken Pedri bunu başaran üçüncü İspanyol futbolcu oldu. Golden Boy ödülünü daha önce 2006'da Cesc Fabregas, 2012'de ise Isco kazanmıştı.

2003'ten bu yana verilen Golden Boy ödülünü 2020'de Erling Haaland, 2019'da Joao Felix, 2018'de Matthijs de Ligt, 2017'de ise Kylian Mbappe kazandı.

EURO 2020’DE MÜCADELE ETMİŞTİ

18 yaşındaki Pedri, Barcelona A takım formasını geçen sezon giymeye başladı. Genç orta saha ülkesiyle geçtiğimiz yaz EURO 2020'de de mücadele etmişti.

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu da ödüle aday futbolcular arasında yer alıyordu. 40 kişilik aday listesine adını yazdıran Destanoğlu ilk 20'de yer almadı.