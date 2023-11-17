Golden Boy ödülünün sahibi Jude Bellingham oldu

AA & Ensonhaber
Avrupa'da top koşturan 21 yaş altı en iyi genç oyuncuya verilen Golden Boy (Altın Çocuk) ödülü sahibini buldu.
İtalyan spor gazetesi Tuttusport tarafından verilen ödül, İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen 20 yaşındaki Jude Bellingham'ın oldu.
İngiliz futbolcu ödülünü İtalya'nın Torino kentinde 4 Aralık'ta düzenlenecek törenle alacak.
Arda Güler ilk 25'te yer buldu
Bellingham'ın takım arkadaşı 18 yaşındaki milli futbolcumuz Arda Güler de 25 aday arasında yer alıyordu.
'En Genç Altın Çocuk' ödülünü ise Barcelona forması giyen 16 yaşındaki Lamine Yamal kazandı.
Manchester City'nin 23 yaşındaki Norveçli golcüsü Erling Haaland da 'Altın Oyuncu' ödülünü elde etti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış