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Golden Boy ödülünün sahibi Jude Bellingham oldu

Golden Boy ödülünün sahibi Jude Bellingham oldu Avrupa'da 21 yaş altı en iyi genç oyuncuya verilen Golden Boy ödülünü Real Madrid'in 20 yaşındaki İngiliz yıldızı Jude Bellingham kazandı.