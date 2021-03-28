Golü vermeyen hakeme kızan Ronaldo, pazubandını atıp sahayı terk etti

Sırbistan maçında skorun 2-2 olduğu ve uzatmaların oynandığı sırada golü sayılmayan Portekiz'in kaptanı Cristano Ronaldo, sinirlenerek pazubandını çıkarıp yere attı ve sahayı terk etti.

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasının ilk günü A Grubu'nda Portekiz, deplasmanda Sırbistan karşısında Diogo Jota'nın 11. ve 36. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Sırbistan, 46. dakikada Aleksandar Mitrovic ve 60. dakikada Kostic'in ağları sarsmasıyla skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

RONALDO İTİRAZ ETTİ, SARI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın duraklama anlarında, Cristiano Ronaldo'nun şutunu Sırbistan savunması çizgi üzerinde müdahale etti ve oyun devam etti. Ronaldo karar sonrası çizgi hakemine itiraz etti ve ardından sarı kart gördü.

PAZUBANDINI ÇIKARIP ATTI, MAÇ BİTMEDEN SAHAYI TERK ETTİ

Saha içinde adeta çılgına dönen yıldız futbolcu, hakemin kararını protesto ederek kaptanlık pazubandını çıkararak yere attı.

"ÜLKEM İÇİN HER ZAMAN HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"

36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Portekiz kaptanı olmak hayatımın en büyük gururlarından biri. Ülkem için her zaman her şeyimi vereceğim. Ancak başa çıkılması gereken zor zamanlar var, özellikle de bütün bir ulusun etkilendiğini hissettiğimizde."