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    Gomis'in hat-trick yaptığı maçta El Hilal şampiyon oldu

    Gomis'in hat-trick yaptığı maçta El Hilal şampiyon oldu

    Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde El-Hazem'i 4-1 mağlup eden El-Hilal, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
    • AA
    • 30.08.2020 - 06:08
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    Gomis'in hat-trick yaptığı maçta El Hilal şampiyon oldu

    Suudi Arabistan'da ligin 28. haftasında El-Hazem'i konuk eden El-Hilal, eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'in 3 gol attığı maçta 4-1 galip geldi.

    GOMİS, EL HİLAL'İ UÇURDU

    El-Hilal'in gollerini 8. dakikada Salem Al Dawsari, ikisi penaltıdan olmak üzere 40, 53 ve 56. dakikalarda Gomis kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 3. dakikada Abdulrahman Al Yami'den geldi.

    Gomis in hat-trick yaptığı maçta El Hilal şampiyon oldu #1

    2 HAFTA KALA ŞAMPİYON OLDULAR

    Bu galibiyetle bitime iki hafta kala puanını 66 yapan El-Hilal, ikili averajda üstünlük kurduğu en yakın rakibi El Nassr'ın 6 puan önünde şampiyonluğu garantiledi.

    Gomis in hat-trick yaptığı maçta El Hilal şampiyon oldu #2

    GOMİS'İN 34 MAÇTA 29 GOLÜ VAR

    Ligde 16. şampiyonluğunu elde eden El-Hilal'de bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Fransız futbolcu Gomis, 29 gol kaydetti.

    Gomis in hat-trick yaptığı maçta El Hilal şampiyon oldu #3

    Gomis in hat-trick yaptığı maçta El Hilal şampiyon oldu #4

    Gomis in hat-trick yaptığı maçta El Hilal şampiyon oldu #5

    Gomis in hat-trick yaptığı maçta El Hilal şampiyon oldu #6

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