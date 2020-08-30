Gomis'in hat-trick yaptığı maçta El Hilal şampiyon oldu

Gomis'in hat-trick yaptığı maçta El Hilal şampiyon oldu

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde El-Hazem'i 4-1 mağlup eden El-Hilal, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Suudi Arabistan'da ligin 28. haftasında El-Hazem'i konuk eden El-Hilal, eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'in 3 gol attığı maçta 4-1 galip geldi.

GOMİS, EL HİLAL'İ UÇURDU

El-Hilal'in gollerini 8. dakikada Salem Al Dawsari, ikisi penaltıdan olmak üzere 40, 53 ve 56. dakikalarda Gomis kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 3. dakikada Abdulrahman Al Yami'den geldi.

2 HAFTA KALA ŞAMPİYON OLDULAR

Bu galibiyetle bitime iki hafta kala puanını 66 yapan El-Hilal, ikili averajda üstünlük kurduğu en yakın rakibi El Nassr'ın 6 puan önünde şampiyonluğu garantiledi.

GOMİS'İN 34 MAÇTA 29 GOLÜ VAR

Ligde 16. şampiyonluğunu elde eden El-Hilal'de bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Fransız futbolcu Gomis, 29 gol kaydetti.