Gonçalo Ramos'un bonservisi belirlendi

Dünya Kupası'nın parlayan yıldızlarından birisi olan Gonçalo Ramos'un kulübü Benfica'nın, genç oyuncunun bonservis bedelini belirlediği iddia edildi.

2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Gonçalo Ramos, Portekiz'in son iki Dünya Kupası maçında Ronaldo'nun yerine ilk 11'de başlatılmıştı.

Genç forvet bu maçlarda 3 gol ve 1 asist kaydederek alkışları toplamıştı. 21 yaşındaki ismin kulüp kariyerindeki geleceği ise netleşmeye başlıyor.

Benfica'nın 70 milyon euro gelir beklediği öğrenildi

Portekiz ekibi Benfica, genç yıldızı Ramos için Manchester United'ın da aralarında olduğu taliplerden beklentisini belirledi.

Benfica'yla 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan Ramos'un bonsevisinden en az 70 milyon euro gelir beklediği belirtildi.

Portekiz tarihine geçmişti

İsviçre maçında ilk 11'de başlayan Benfica oyuncusu Gonçalo Ramos, maçta hat-trick yapmıştı. Portekiz'in Dünya Kupası tarihinde hat-trick yapan ilk oyuncusu olan forvet; aynı zamanda Katar'daki turnuvada da hat-trick yapan ilk isim oldu.