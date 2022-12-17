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    Gonçalo Ramos'un bonservisi belirlendi

    Dünya Kupası'nın parlayan yıldızlarından birisi olan Gonçalo Ramos'un kulübü Benfica'nın, genç oyuncunun bonservis bedelini belirlediği iddia edildi.
    • 17.12.2022 - 19:42
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    Gonçalo Ramos'un bonservisi belirlendi

    2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Gonçalo Ramos, Portekiz'in son iki Dünya Kupası maçında Ronaldo'nun yerine ilk 11'de başlatılmıştı.

    Genç forvet bu maçlarda 3 gol ve 1 asist kaydederek alkışları toplamıştı. 21 yaşındaki ismin kulüp kariyerindeki geleceği ise netleşmeye başlıyor.

    Benfica'nın 70 milyon euro gelir beklediği öğrenildi

    Portekiz ekibi Benfica, genç yıldızı Ramos için Manchester United'ın da aralarında olduğu taliplerden beklentisini belirledi.

    Benfica'yla 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan Ramos'un bonsevisinden en az 70 milyon euro gelir beklediği belirtildi.

    Gonçalo Ramos un bonservisi belirlendi #1

    Portekiz tarihine geçmişti

    İsviçre maçında ilk 11'de başlayan Benfica oyuncusu Gonçalo Ramos, maçta hat-trick yapmıştı. Portekiz'in Dünya Kupası tarihinde hat-trick yapan ilk oyuncusu olan forvet; aynı zamanda Katar'daki turnuvada da hat-trick yapan ilk isim oldu.

    Gonçalo Ramos un bonservisi belirlendi #2


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