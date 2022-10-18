Petrol
91.75
0.14%
Euro
18.3154
0.13%
Dolar
18.5889
0.05%
Altın
989.68
0.31%
Borsa
3870
0.59%
Bitcoin
368.806
0.31%
BTXN Coin
9.35
-2.40%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Bulutlu 19 C

    Gonzalo Higuain, futbolu bıraktı

    Real Madrid, Milan, Juventus, Napoli ve Chelsea gibi dev kulüplerin formasını giyen Arjantinli Gonzalo Higuain, Inter Miami formasıya 34 yaşında futbola veda etti.
    • 18.10.2022 - 15:23
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 15:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gonzalo Higuain, futbolu bıraktı

    Dünya futbolundan bir yıldız daha aktif futbol hayatına nokta koydu.

    Real Madrid, Milan, Juventus, Napoli ve Chelsea gibi dünya devlerinin forması giyen Gonzalo Higuain, Inter Miami'nin 3-0 yenildiği New York City maçıyla aktif futbolculuk kariyerini tamamladı.

    Inter Miami, elenerek sezonu kapattı

    Amerikan Futbol Ligi'nde (MLS) play-off mücadeleri devam ediyor. 1. tur maçında Inter Miami, New York City ile karşılaştı. New York takımının 3-0'lık galibiyetiyle maçın ardından Inter Miami elenerek sezonu kapattı.

    Gonzalo Higuain, futbolu bıraktı #1

    Attığı gol ofsayt nedeniyle iptal oldu

    Sezon sonunda aktif futbolculuk hayatını tamamlayacağını açıklayan Higuain'in büyük çabası da sonuçsuz kaldı. Arjantinli yıldız, normal sezonun son altı maçında yedi gol atarak Inter Miami'nin playoff'a kalmasında başrol oynadı. Higuain'in play-off maçında New York City'ye attığı gol ise ofsayta takıldı.

    Gonzalo Higuain, futbolu bıraktı #2

    Maç sonunda gözyaşlarını tutamadı

    34 yaşındaki futbolcu maçın bitmesinin ardından büyük üzüntü yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.

    Gonzalo Higuain, futbolu bıraktı İZLE

    "Rüya bitti ve yeni bir hayat başlıyor"

    Higuain, maç sonu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "17,5 yıl.. Son düdük geldiğinde en çok sevdiğim şeyin bittiğini hissettim. Hayatımın yarısı, kariyerim... Tüm kariyerimden görüntüler aklıma geldi. Yaşadıklarım, çalıştıklarım, feda ettiklerim... Bugün çok mutlu ayrılıyorum. En önemli şey bu. Rüya bitti ve yeni bir hayat başlıyor." dedi.

    Gonzalo Higuain, futbolu bıraktı #3

    "Oynadığım her takımda iyi izler bırakmaya çalıştım"

    Arjantinli futbolcu, ABD'de sahada yaşadıkları kadar kurduğu ilişkilerin de önemli olduğunu söyledi. Higuain, "Sahip olduğunuz kariyer, kupalar ne kadar değerli olursa olsun en önemli şey iyi bir insan olmak. Oynadığım her takımda iyi izler bırakmaya çalıştım. Eski takım arkadaşlarımın benim için iyi bir insan demesi en çok övündüğüm şey. Oynadığım takımların beni takdir etmesi bana en büyük hatıra" ifadelerini kullandı.

    Gonzalo Higuain, futbolu bıraktı #4


    Kocaeli'de 2 kamyon şoförü seyir halindeki otomobil sürücüsünü tehdit etti
    3. Sayfa

    Kocaeli'de 2 kamyon şoförü seyir halindeki otomobil sürücüsünü tehdit etti

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Burcu Kıratlı ile boşanan Sinan Akçıl'ın köpek isyanı
    Magazin

    Burcu Kıratlı ile boşanan Sinan Akçıl'ın köpek isyanı

    Görüş Bildir