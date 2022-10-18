Gonzalo Higuain, futbolu bıraktı

Real Madrid, Milan, Juventus, Napoli ve Chelsea gibi dev kulüplerin formasını giyen Arjantinli Gonzalo Higuain, Inter Miami formasıya 34 yaşında futbola veda etti.

Dünya futbolundan bir yıldız daha aktif futbol hayatına nokta koydu.

Real Madrid, Milan, Juventus, Napoli ve Chelsea gibi dünya devlerinin forması giyen Gonzalo Higuain, Inter Miami'nin 3-0 yenildiği New York City maçıyla aktif futbolculuk kariyerini tamamladı.

Inter Miami, elenerek sezonu kapattı

Amerikan Futbol Ligi'nde (MLS) play-off mücadeleri devam ediyor. 1. tur maçında Inter Miami, New York City ile karşılaştı. New York takımının 3-0'lık galibiyetiyle maçın ardından Inter Miami elenerek sezonu kapattı.

Attığı gol ofsayt nedeniyle iptal oldu

Sezon sonunda aktif futbolculuk hayatını tamamlayacağını açıklayan Higuain'in büyük çabası da sonuçsuz kaldı. Arjantinli yıldız, normal sezonun son altı maçında yedi gol atarak Inter Miami'nin playoff'a kalmasında başrol oynadı. Higuain'in play-off maçında New York City'ye attığı gol ise ofsayta takıldı.

Maç sonunda gözyaşlarını tutamadı

34 yaşındaki futbolcu maçın bitmesinin ardından büyük üzüntü yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.

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"Rüya bitti ve yeni bir hayat başlıyor"

Higuain, maç sonu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "17,5 yıl.. Son düdük geldiğinde en çok sevdiğim şeyin bittiğini hissettim. Hayatımın yarısı, kariyerim... Tüm kariyerimden görüntüler aklıma geldi. Yaşadıklarım, çalıştıklarım, feda ettiklerim... Bugün çok mutlu ayrılıyorum. En önemli şey bu. Rüya bitti ve yeni bir hayat başlıyor." dedi.

"Oynadığım her takımda iyi izler bırakmaya çalıştım"

Arjantinli futbolcu, ABD'de sahada yaşadıkları kadar kurduğu ilişkilerin de önemli olduğunu söyledi. Higuain, "Sahip olduğunuz kariyer, kupalar ne kadar değerli olursa olsun en önemli şey iyi bir insan olmak. Oynadığım her takımda iyi izler bırakmaya çalıştım. Eski takım arkadaşlarımın benim için iyi bir insan demesi en çok övündüğüm şey. Oynadığım takımların beni takdir etmesi bana en büyük hatıra" ifadelerini kullandı.