Goran Pandev: Galatasaray gitmek, yaptığım en büyük hataydı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Goran Pandev, sarı-kırmızılı formayı giydiği için pişman olduğunu söyledi.

Goran Pandev, ülkesinde verdiği röportajda Galatasaray günleriyle ilgili sorulan soruya kısa bir cevap vererek, hata yaptığını kabul ettiğini söyledi.

"YAPTIĞIM EN BÜYÜK HATAYDI"

Tecrübeli futbolcu kendisine sorulan, "Galatasaray macerasında neler yaşandı? Farklı bir oyun tarzı ve daha önce hep ailen nedeniyle İtalya'dan ayrılmak istemediğini söylemiştin? Neler söylersin?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Galatasaray'a gitmek kariyerimde yaptığım en büyük hataydı ama hayatta hatalar yapmamıza da izin var. Benim ve ailem için büyük bir deneyim oldu."

2014 yılında Napoli'den Galatasaray'a transfer olan ve sezon sonunda Genoa'ya giden Makedon futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

37 yaşındaki oyuncu, son olarak Makedonya Milli Takımı'nı Avrupa Şampiyonası'na taşımayı başardı.