Euro
11.2131
-0.05%
Dolar
9.6823
0.03%
Altın
566.48
0.09%
Borsa
1.584
0.5%
Bitcoin
610.551
2.12%
BTXN Coin
0.00
0.00%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Goretzka'dan Neuer'e övgü: Dünyanın en iyi kalecisi

    Bayern Münih orta saha oyuncusu Leon Goretzka, takımın kalecisi Manuel Neuer hakkındaki düşüncelerini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2021 - 12:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Goretzka'dan Neuer'e övgü: Dünyanın en iyi kalecisi

    Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka, takımın kalecisi Manuel Neuer ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    "NEUER' SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

    Goretzka yaptığı açıklamada, "O dünyanın en iyi kalecisi ve ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

    Kariyeri boyunca hiç kırmızı kart görmeyen Manuel Neuer, Bayern Münih forması ile toplamda 709 maça çıktı ve bu maçların 327'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.

    Goretzka dan Neuer e övgü: Dünyanın en iyi kalecisi #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir