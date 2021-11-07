Goretzka'dan Neuer'e övgü: Dünyanın en iyi kalecisi

Bayern Münih orta saha oyuncusu Leon Goretzka, takımın kalecisi Manuel Neuer hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka, takımın kalecisi Manuel Neuer ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"NEUER' SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Goretzka yaptığı açıklamada, "O dünyanın en iyi kalecisi ve ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

Kariyeri boyunca hiç kırmızı kart görmeyen Manuel Neuer, Bayern Münih forması ile toplamda 709 maça çıktı ve bu maçların 327'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.



