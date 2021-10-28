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    Gourvennec: Burak Yılmaz özür diledi

    Gourvennec: Burak Yılmaz özür diledi

    Lille teknik direktörü Gourvennec, Brest maçında oyundan alınan ve direkt soyunma odasına giden Burak Yılmaz hakkında, "Brest maçında yaptığı hareketten dolayı özür diledi, başkan da gördü" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 11:16
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 11:30
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    Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, Brest ile 1-1 berabere kalmıştı. Maçın 77. dakikasında oyundan alınan milli futbolcumuz Burak Yılmaz, hocasına tepki gösterip direkt soyunma odasına gitmişti.

    Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, Burak Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu.

    Fransız basınına konuşan Gourvennec, "Burak Yılmaz harika bir oyuncu ve sahada her şeyini veriyor. Her üç dört günde bir kulüpte, milli takımda oynuyor, yorgun düşüyor ve çok enerji kaybediyor.

    “BURAK ÖZÜR DİLEDİ”

    Burak Yılmaz, Brest maçında yaptığı hareketten dolayı özür diledi, başkan da gördü. Gol atamayınca sıkıntı yapıyor ve bunu dışarı yansıtıyor.

    Gourvennec: Burak Yılmaz özür diledi #1

    “BİZDEN ÖZÜR DİLEMESİNE GEREK YOK”

    Ancak biz Burak Yılmaz'a güveniyoruz. O çok deneyimli bir forvet oyuncusu ve bu tartışılmaz. Tecrübesiyle bize yardımcı olmaya devam etsin.

    Özür dilemesine de gerek yok. Hüsrana uğradığını ve performansından dolayı memnun olmadığını anlayabiliyoruz. Bizden özür dilemesine gerek yok." dedi.

    Gourvennec: Burak Yılmaz özür diledi #2

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