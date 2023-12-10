Granada - Athletic Bilbao maçında taraftar yaşamını yitirdi! Karşılaşma ertelendi

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İspanya La Liga'nın 16. hafta mücadelesinde Granada ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi.
Estadio Nuevo Los Carmenes'te oynanan müsabakasının ilk yarısında talihsiz bir olay yaşandı.
Karşılaşma konuk ekip Bilbao'nun 1-0'lık üstünlüğüyle sürerken 17. dakikada bir taraftarın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle oyun durdu.
Maç tatil edildi
Sağlık görevlileri yardıma koştu. Rahatsızlık geçiren taraftar ambulansla hastaneye götürüldü. Takımlar kısa süren beklemenin ardından soyunma odasına gitti.
Athletic Bilbao'dan yapılan açıklamada rahatsızlık geçiren kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Karşılaşmanın hakem ve gözlemcileri maçın tatil edilmesine karar verdi.
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