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Granada - Athletic Bilbao maçında taraftar yaşamını yitirdi! Karşılaşma ertelendi

Granada - Athletic Bilbao maçında taraftar yaşamını yitirdi! Karşılaşma ertelendi Granada ile Athletic Bilbao'nun karşı karşıya geldiği maçta bir taraftarın hayatını kaybetmesi sonucunda müsabaka ileri bir tarihe ertelendi.