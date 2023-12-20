Granada'yı deviren Sevilla, 10 haftalık galibiyet hasretine son verdi Sevilla, La Liga'nın 18. haftasında konuk olduğu Granada'yı 3-0 yenerek 10 hafta sonra galibiyet aldı.

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İspanya La Liga'nın 18. haftasında Granada, Sevilla'yı ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Sevilla'nın gollerini 23'te Adria Pedrosa, 32'de Lucas Ocampos ve 49'da Sergio Ramos attı.

Galibiyet hasreti sona erdi

Bu sonuçla birlikte 10 maç aranın ardından kazanarak 16 puana yükselen Sevilla ligdeki bir sonraki maçında Atletico Madrid deplasmanına gidecek.

Galibiyet hasreti 15 maça çıkan ve 8 puanda kalan Granada ise Cadiz'i konuk edecek.