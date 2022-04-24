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    Greuther Fürth, Bundesliga’ya veda eden ilk takım oldu

    Bundesliga’nın 31.haftasında Greuther Fürth, sahasında Bayer Levkerusen’e 4-1 mağlup olarak ligin bitimine 3 hafta kala veda etmesi kesinleşen ilk takım oldu.
    • 24.04.2022 - 12:16
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    Greuther Fürth, Bundesliga’ya veda eden ilk takım oldu

    Bundesliga'nın 31. haftasında Greuther Fürth, Bayer Leverkusen ile evinde karşı karşıya geldi.

    Karşılaşmanın ilk yarısında 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Greuther Fürth, rakibine 4-1 mağlup oldu.

    Greuther Fürth’ün tek golü 5. dakikada Jetro Willems’den geldi. Bayer Leverkusen'in gollerini ise 8. dakikada Patrik Schick, 18. dakikada Sardar Azmoun, 58. dakikada Paulinho ve 84. dakikada Exequiel Palacios kaydetti.

    Lige veda eden ilk ekip Greuther Fürth

    Bayer Leverkusen bu galibiyetle puanını 55’e çıkardı ve üçüncü sıraya yükseldi. Greuther Fürth ise 17 puanda kaldı.

    Bu sezon oynadığı 31 maçta sergilediği 3 galibiyet, 8 beraberlik ve 20 mağlubiyetlik performans sonucunda 17 puan toplayan Greuther Fürth, böylece Bundesliga'ya veda eden ilk ekip oldu.

    Greuther Fürth, Bundesliga’ya veda eden ilk takım oldu #1

    Stuttgart ve A.Bielefeld düşebilir

    Greuther Fürth küme düşerken ligin son sıralarında bulunan Arminia Bielefeld ve Stuttgart'ta düşmeme mücadelesi veriyor.


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