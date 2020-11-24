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    Griezmann: Barcelona istese bile saçmalarımı kesmem

    Barcelona'nın Fransız yıldızı Griezmann, eşi ve çocuklarının kendisini böyle sevdiğini, bu yüzden de saçlarını kestirmeyeceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2020 - 12:18
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    Griezmann: Barcelona istese bile saçmalarımı kesmem

    Antoine Griezmann, kulübü Barcelona'nın saç stilini değiştirmesini istemesi halinde böyle bir teklifi kabul etmeyeceğini açıkladı.

    29 yaşındaki oyuncu, kariyerinin uzun bir bölümünü uzun saçla geçirdiğini, Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olduğu süreden bu yana da saçlarını uzatmaya devam ettiğini söyledi.

    Griezmann ayrıca eşi ve çocuklarının saçlarını böyle sevdiğini de sözlerine ekledi.

    TARAFTARLARDAN SAÇ ELEŞTİRİSİ

    Barcelona taraftarları uzun saçlarından dolayı yıldız futbolcunun istediği performansı sergileyemediği görüşünde.

    Bu sezon toplam 10 maçta forma giyen Fransız oyuncu sadece 2 gol kaydetti.

    Griezmann: Barcelona istese bile saçmalarımı kesmem #1

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