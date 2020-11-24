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Griezmann: Barcelona istese bile saçmalarımı kesmem

Griezmann: Barcelona istese bile saçmalarımı kesmem

Barcelona'nın Fransız yıldızı Griezmann, eşi ve çocuklarının kendisini böyle sevdiğini, bu yüzden de saçlarını kestirmeyeceğini söyledi.