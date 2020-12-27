Griezmann FM'de kadrosuna Ömer Faruk'u aldı

Barcelona'nın tecrübeli futbolcularından Antoine Griezmann'ın popüler teknik direktörlük oyunu Football Manager 2021'de kadrosuna Fenerbahçeli genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz'ı alması dikkat çekti.

Barcelona'nın Fransız yıldızı Antoine Griezmann, Football Manager oyunundaki bir anı paylaştı. Kadrosunda Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz'ın da olduğu görüldü.

ÖMER FARUK KADRODA

Antoine Griezmann, Football Manager oyunundan bir anı paylaştı. Yıldız oyuncunun kadrosunda Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz da yer aldı.

İşte Griezmann'ın yaptığı o paylaşım:



