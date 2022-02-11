Guardiola: Dünyanın en iyi takımı biz değiliz

Guardiola: Dünyanın en iyi takımı biz değiliz

Manchester City menajeri Pep Guardiola, kendilerinin dünyanın en iyi takımı olmadığını düşünüyor.

Manchester City menajeri Pep Guardiola, dünyanın en iyi takımının kendileri olmadığını söyledi.

Premier Lig'de bir maç eksiği bulunan Liverpool'un 9 puan önünde zirvede yer alan Manchester City, ligde zor günler geçiren 18. Norwich City ile karşılaşacak.

"EN İYİSİ CHELSEA"

Brentford maçının ardından basın toplantısında konuşan Pep Guardiola, "Dünyanın en iyi takımı biz değiliz. En iyisi Chelsea. Şampiyonlar Ligi'ni onlar kazandı, en iyi takım onlar." dedi.

Premier Lig'de şampiyonluk için mücadele veren Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam ediyor. FA Cup ve Lig Kupası macerası da süren İngiliz ekibi, ilk Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşmayı hedefliyor.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak.