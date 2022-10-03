Guardiola: Haaland'ın yaptıklarını Messi tek başına yapar

Manchester City'nin İspanyol Teknik Direktörü Pep Guardiola, Erling Haaland'ın muhteşem performansını eski öğrencisi Lionel Messi ile karşılaştırdı.

Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City, sahasında Manchester United ile karşılaştı. Mavilerin, baştan sona üstün olduğu maçta kazanan 6-3'lük sonuç ile Manchester City oldu.

City'ye galibiyeti getiren golleri Foden(3) ve Haaland(3) kaydetti. Erling Haaland 3 golünün yanında 2 de asist yaptı. ManU'nun golleri ise Antony ve Martial(2)'den geldi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Erling Haaland'ın müthiş performansını değerlendirdi.

"Haaland'ın istatistikleri korkutucu"

Norveçli yıldız için Pep, "Rakamları onu anlatıyor zaten. Bize uyum sağlayabilmesi için çalışıyoruz. Dürüst olmak gerekirse Haaland'ın istatistikleri korkutucu." dedi.

"Messi bunu tek başına yapardı"

Oyuncusunu Lionel Messi ile kıyaslayan deneyimli teknik adam, "Erling Haaland, Lionel Messi gibi her maç gol atıyor. Ancak Haaland'a gol atması için tüm takım yardım ediyor. Messi bunu tek başına yapardı." ifadelerini kullandı.

"Oyuncularımız birbirleri için koşuyor"

Oyuncularından övgüyle bahseden Pep, "Tüm oyuncularımız birbirleri için koşuyor. Herkes takım arkadaşlarının koştuğunu görünce koşmak için daha fazla çaba sarf ediyor. Son yıllardaki başarımızın sırrı birbirimiz için oynamak." açıklamasını yaptı.