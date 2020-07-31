Guardiola: Karşılaştığım en zorlu rakip Liverpool

Manchester City'nin teknik direktörü, Premier Lig'deki rakibine övgü dolu sözler söylerken, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçını değerlendirdi.

Hiç şüphe yok ki Pep Guardiola, futbol tarihinin en iyi teknik direktörlerinden bir tanesi. Katalan teknik adam Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City ile birlikte kazanabileceği bütün turnuvalarda şampiyonluğa ulaştı.

Birkaç gün sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaşacak Pep Guardiola, DAZN'a özel açıklamalarda bulundu.

''LİVERPOOL, BÜTÜN REKORLARI ALT ÜST ETTİ''

Karşılaştığı en zorlu rakibin Jürgen Klopp ve Liverpool olduğunu söyleyen Guardiola, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Hem bu sezon hem de geçen sezon yarıştığımız Liverpool, bütün kariyerim boyunca karşılaştığım en zorlu rakip. Bütün rekorları alt üst ettiler. Eğer onlara sizi domine etme izni verirseniz, sizi kendi sahanıza hapsediyorlar ve sahanızdan çıkmanıza izin vermiyorlar. Stratejilerini uygulama konusunda son derece güçlüler. Oyuncuların hepsi büyük bir mental güce sahip. Her zaman söylediğim gibi Real Madrid, benim daha iyi bir teknik direktör olmama büyük yardım etti. Mourinho ve Pellegrini gibi teknik direktörlerin yönettiği Real Madrid ile çok zorlu maçlar oynadık. İngiltere'ye ilk geldiğim zamanlarda Real Madrid, Liverpool'dan daha güçlüydü. Şimdi ise Liverpool, kariyerimde karşılaştığım en güçlü rakip.''