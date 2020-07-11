Guardiola: Ligde ikinci olmak, FA Cup'tan daha önemli

Guardiola: Ligde ikinci olmak, FA Cup'tan daha önemli

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Premier Lig'i ikinci sırada bitirmenin FA Cup kazanmaktan daha önemli olduğunu söyledi.

Premier Lig'de 2017-18 ve 2018-19 sezonlarının şampiyonu Manchester City, 2019-20 sezonunda Liverpool'un şampiyon olması ardından ligi ikinci sırada bitirmeye çok yakın.

Teknik direktör Pep Guardiola ise ligi ikinci sırada bitirmenin FA Cup'ı kazanmaktan daha değerli olduğunu belirtti.

''LİGDE İKİNCİ OLMAK, FA CUP'TAN ÖNEMLİ''

Şampiyonlar Ligi'nde kuraların belli olmasının ardından basın toplantısı düzenleyen Guardiola şunları söyledi:

"Rakibimiz bu sezon inanılmaz bir performans sergiledi ve biz de o seviyede değildik. Ligi ikinci sırada bitirmenin FA Cup, Caraboa Cup şampiyonu olmaktan ya da Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan daha iyi olduğunu inkar etmeyeceğim."

"En iyisi biz değildik, Liverpool öyleydi. Ama biz de diğer 18 takımdan iyiydik. Bu sezonki hedefimiz ligi ikinci sırada bitimek oldu."