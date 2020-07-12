Guardiola: Oyuncularım Şampiyonlar Ligi'ni hak ediyor

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, takımının Şampiyonlar Ligi'nde olmayı hak ettiğini dile getirdi.

Manchester City, Brighton karşısında alınan 5-0'lık galibiyet sonrası Premier Lig'de bitime üç hafta kala ikinciliği garantiledi.

Ancak Gök Maviler, UEFA tarafından Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2 yıl boyunca Avrupa kupalarından men edilmişti.

''ŞAMPİYONLAR LİGİ'İ HAK ETTİK''

Guardiola, Brighton mücadelesi sonrası Sky Sports'a yaptığı açıklamada, karşılaşmayı değerlendirirken, oyuncularının Şampiyonlar Ligi'nde olmayı hak ettiklerini söyledi:

"Şu an iyi bir seviyedeyiz ve hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçlarımızı oynamaya hazırız. Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandık. Bu oyuncular, son altı yedi yıl içinde bunu başarmaya devam etti. Şimdi sahada kazandık ve umarım pazartesi günü UEFA da oyuncularımın gelecek sezon Devler Ligi'nde oynamasına izin verir. Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hak ediyorlar."