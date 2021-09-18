Guardiola: Taraftardan özür dilemeyeceğim

Manchester City menajeri Pep Guardiola'nın RB Leipzig maçı sonrası söylediği sözler, gerginliğe sebep oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, RB Leipzig'i 6-3 yendi.

City menajeri Guardiola ise karşılaşma sonrasında tribünlerdeki doluluğa dikkat çekti. Pep, "Cumartesi günkü maçımıza umarım daha çok taraftar gelir" ifadelerini kullandı.

Guardiola'nın bu sözleri, bazı Man City taraftarlarını rahatsız etti.

“ÖZÜR DİLEMEYECEĞİM”

Bunun üzerine bir açıklama daha yapan Guardiola, "Taraftarların desteğine ihtiyacımız olduğu için stadı doldurmalarını istiyoruz. Kaç kişinin geldiği önemli değil, 30 bin, 40 bin... Desteklerine ihtiyacımız var. Dürüstçe söylediklerim için özür dilemeyeceğim" diye konuştu.

Man City, Cumartesi günü kendi evinde So'ton'u konuk edecek.