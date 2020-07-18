Guardiola: Thiago, Premier Lig'de başarılı olabilir

Bayern Münih'ten ayrılmak isteyen Thiago Alcantara'ya İngiltere'den destek geldi. Pep Guardiola, adı Liverpool ile anılan İspanyol oyuncunun Premier Lig'de başarılı olabileceğini söyledi.

Pep Guardiola'ya göre Thiago Alcantara, Premier Lig'de başarılı olur. Bayern Münih'ten ayrılması beklenen ve Liverpool'la adı anılan İspanyol yıldıza eski hocasından destek geldi.

Guardiola, "Hiç şüphem yok, Barcelona ve Bayern Münih'in oyuncusu olmuş biri Premier Lig'de de oynayabilir. O harika bir oyuncu ama şu an ne yapacağını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge 29 yaşındaki futbolcunun ayrılmak istediğini doğrulamıştı. Rummenige, Liverpool ile henüz bir görüşme gerçekleşmediğini söyledi, teknik direktör Hansi Flick ise yıldız oyuncuyu ellerinde tutmak istediklerini ifade etti.

Ancak takımdan ayrılmak isteyen Thiago, Bavyera ekibiyle yeni sözleşme imzalamak istemiyor.

2021'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

2013 yılında Barcelona'dan Bayern Münih'e transfer olduktan sonra 7 Bundesliga, 4 Almanya Kupası, 3 Almanya Süper Kupası ile 1'er FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Thiago Alcantara'nın Bayern Münih ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

29 yaşındaki İspanyol orta saha, 231 kez giydiği Bayern Münih formasıyla 31 gol atıp 37 asist yaptı.