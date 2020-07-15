Guardiola: UEFA bizden özür dilemeli

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, UEFA'nın iki yıl Avrupa'dan men cezasının kaldırılması sonrası, "kulübe bir özür borçları var" dedi.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) kararı sonrası basın toplantısı düzenleyen Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle Manchester City'ye verilen cezanın haksız olduğunu ve CAS'ın bu hatayı düzelttiğini belirterek, "Bu karar sayesinde futbol için güzel bir gün oldu." ifadesini kullandı.

"ÖZÜR DİLENMEYİ HAK EDİYORUZ"

CAS'ın cezayı kaldırmasını eleştiren Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp ve Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho'ya cevap veren Guardiola, "Jose ve diğer teknik adamlar, UEFA'nın verdiği cezadan kendilerinin de zarar gördüğünü anlamalı. Bu nedenle tüm teknik direktörlerden özür dilenmeli. Yanlış bir şey yapsaydık UEFA ve CAS zaten gerekeni yapardı ama hata yapmadık. Kendimizi savunduk ve doğru olan gerçekleşti. Manchester City, özür dilenmeyi hak ediyor." şeklinde konuştu.

KLOPP: "UMARIM FFP KURALLARI KALIR"

Karar hakkında değerlendirmede bulunan teknik adamlardan Klopp, "Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek olmasından mutluyum ancak dünün futbol için güzel bir gün olduğunu düşünmüyorum. FFP kuralları takımları ve rekabeti koruyor. Bu kurallar, başlangıçta kimsenin fazla para harcamaması için güzel bir fikirdi. Kulüpler doğru kaynaklara harcama yaptıklarından emin olmalılar. Umarım FFP kuralları kalır, çünkü size gidebileceğiniz ancak geçemeyeceğiniz sınırlar koyar, bu da futbol için güzel." ifadelerini kullanmıştı.

MOURİNHO: "NEDEN PARA CEZASI VERİLDİ MADEM?"

Mourinho ise "Manchester City suçsuzsa neden 10 milyon euro para cezası aldı? Suçlularsa, Avrupa kupalarından men edilmeliler. Suçlu olup olmadıklarını bilmiyorum ama utanç verici bir karar." şeklinde görüş belirtmişti.