Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
543.213
-0.07%
BTXN Coin
40.00
1.83%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 4 C

    Guardiola: Zinchenko'nun daima yanındayız

    Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından takımın Ukraynalı ismi Alexander Zinchenko için konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2022 - 09:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Guardiola: Zinchenko'nun daima yanındayız

    Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, takımın Ukraynalı oyuncusu Alexander Zinchenko için açıklamada bulundu.

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından Zinchenko'nun yanında olduklarını söyleyen İspanyol menajer, "Kulüp ve takım olarak kesinlikle onun yanındayız. Her gün onunlayız ve onu destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

    Guardiola: Zinchenko nun daima yanındayız #1

    "DURUM ENDİŞE VERİCİ"

    Zinchenko'nun kendisini kötü hissettiğini söyleyen Guardiola, "Benim ülkemde de durum her zaman endişe verici. Masum insanları öldürseydiniz neler hissederdiniz? Zincenko da böyle hissediyor." şeklinde konuştu.

    "ÇOK GÜÇLÜ BİR ADAM"

    25 yaşındaki oyuncu ile konuştuklarını kaydeden başarılı çalıştırıcı, "Zinchenko endişeli ancak inanılmaz güçlü bir adam." diye konuştu.

    Guardiola, Zinchenko'nun Everton maçında oynamaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

    Guardiola: Zinchenko nun daima yanındayız #2


    İlginizi Çekebilir

    Nokia'nın yeni laptop modeli PureBook Pro'nun fiyatı belli oldu
    Teknoloji

    Nokia'nın yeni laptop modeli PureBook Pro'nun fiyatı belli oldu

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!
    MetaEvren

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!

    Fenerbahçe Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a yenilerek elendi
    Futbol

    Fenerbahçe Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a yenilerek elendi

    Görüş Bildir