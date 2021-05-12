Guardiola’dan 12 yılda 31 kupa

İngiltere’de Manchester City şampiyonluk ipini göğüsledi ve 5.şampiyonluğunu elde etti. City’nin şampiyonluğuyla beraber teknik direktör Pep Guardiola’da kariyerindeki 31.kupayı kaldırdı.

Dün akşam Leicester’ın United deplasmanında galip gelmesiyle şampiyon olan Manchester City’de teknik direktör Pep Guardiola kariyerine bir kupa daha ekledi.

KUPA KOLEKSİYONERİ

Tecrübeli teknik adam Guardiola, yönettiği her takımda başarıdan başarıya koşuyor. Manchester City’le 9.kupasını kazanan İspanyol teknik direktör, kariyerindeki toplam kupa sayısını da 31’e çıkardı.

Bu kupaların 14’ünü Barcelona, 7 tanesini de Bayern münih ile kazandı.Teknik direktörlük kariyerinde 12.yılına giren Pep, bu yılların 9’unda şampiyon olmasını bildi.