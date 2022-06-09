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    Güney Afrika Ligi'nde bir maçta 60 gol atıldı

    Bir üst lige yükselme mücadelesi veren Matiyasi FC, Nsami Mighty Birds'ü 59-1 mağlup ederken tam 41 gol rakip oyuncuların kendi kalesini bulmasıyla geldi.
    • 09.06.2022 - 09:19
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    Güney Afrika Ligi'nde bir maçta 60 gol atıldı

    Matiyasi FC'nin ABC Motsepe Ligi'ne (Güney Afrika'nın ikinci ligi) yükselmesi için bir mucizeye ihtiyacı vardı.

    Üçüncü sırada yer alan ve 18 farklı galibiyete ihtiyacı olan Matiyasi, Nsami Mighty Birds ile oynadığı maç kontrolden çıktı.

    Kendi kalelerine 41 gol attılar

    Güney Afrika ekibi, rakibini 59-1 mağlup ederken, gollerin 41'i rakip futbolculardan kendi kalesine geldi.

    Güney Afrika Ligi nde bir maçta 60 gol atıldı #1

    Her iki kulüp de ömür boyu men edildi

    Beklendiği şekilde, ülkenin futbol gözlemcileri maçı soruşturdu ve mücadelede şike olduğu sonucuna vardı. Sonuç, her iki kulüp için ömür boyu men oldu.

    Bununla birlikte bir başka ilginç hikaye, elemelerin diğer maçında da şikenin gerçekleşmesi oldu.

    Güney Afrika Ligi nde bir maçta 60 gol atıldı #2

    Diğer maç 33-1 bitti

    Matiyasi FC ile aynı puana sahip ancak averaj farkı daha fazla olan Shivulani Dangerous Tigers, Kototo Happy Boys ile oynadığı maçı 33-1'lik skorla kazandı.

    Rakip kendi kalesine 7 gol attı, ve iki kulüp de ömür boyu men cezası aldı.

    Güney Afrika Ligi nde bir maçta 60 gol atıldı #3


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