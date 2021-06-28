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Güney Kore 2'nci liginde kaleciden büyük hata
Dünya futbolunda enteresan goller yaşanmaya devam ediyor. Bu ilginçliklere Güney Kore Challenge liginde bir yenisi daha eklendi.
- Haber Merkezi
- 28.06.2021 - 15:17
- Güncelleme : 28.06.2021 - 15:36
Güney Kore 2. liginde kalecinin büyük hatası, sosyal medyanın gündemine oturdu.
SKANDAL HATA
Gimcheon Sangmu takımıyla Chungnam Asan kulübünü karşı karşıya getiren mücadelenin 2. dakikasında kaleci H. Lee, defans oyuncusunun kendisine attığı pası kontrol etmek isterken dengesini kaybederek takımına golü yedirdi.
Yenilen bu golün ardından mücadele Gimcheon'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Güney Kore 2. liginde kaleciden büyük hata - İZLE
"GÜNEY KORELİ HARUN"
Öte yandan kalecinin yediği bu gol, Fenerbahçe'nin eski file bekçisi Harun Tekin'in yaptığı hatalara benzetildi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, golü "Güney Koreli Harun Tekin" yorumuyla paylaştı.
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)