Haberler

Dünyadan futbol Haberleri

Güney Kore 2'nci liginde kaleciden büyük hata

Güney Kore 2'nci liginde kaleciden büyük hata

Dünya futbolunda enteresan goller yaşanmaya devam ediyor. Bu ilginçliklere Güney Kore Challenge liginde bir yenisi daha eklendi.