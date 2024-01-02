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Güney Kore'de yılın futbolcusu belli oldu: Kim Min-Jae

Güney Kore'de yılın futbolcusu belli oldu: Kim Min-Jae Kim Min-Jae, Heung Min-Son'u geçerek Güney Kore Futbol Federasyonu tarafından "Yılın Futbolcusu" olarak belirlendi.