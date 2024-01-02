Güney Kore'de yılın futbolcusu belli oldu: Kim Min-Jae

Alman ekibi Bayern Münih’in savunma oyuncusu Kim Min-Jae, kariyer yükselişini devam ettiriyor.
Bir dönem Süper Lig’de Fenerbahçe forması da giyen Kim Min-Jae, Tottenham’da top koşturan yıldız futbolcu Heung-min Son'u geçerek Güney Kore Futbol Federasyonu tarafından 'Yılın Futbolcusu' seçildi.
Son'un hegemonyasına son verdi
Bu sezon Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydederek takımına katkı sağladı.
Öte yandan Güney Kore Futbol Federasyonu, son 4 yıldır bu ödülü Heung Min-Son'a veriyordu.
Yükselişi sürüyor
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Kim, Temmuz 2022'de 18 milyon euroya Napoli'ye transfer olmuştu.
İtalya'da şampiyonluk yaşayan Min-Jae, bu sezon başında 50 milyon euroya Alman devi Bayern Münih'in yolunu tuttu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış