Guti Hernandez'den Arda Güler'e övgüler Kariyerini Beşiktaş forması altında noktalayan Real Madrid efsanesi Guti Hernandez, milli futbolcu Arda Güler hakkında övgü dolu ifadelerde bulundu.

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Devler Ligi'nde 2023-2024 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Real Madrid, yeni sezonun ilk maçında Alman ekibi Stuttgart'ı 3-1 yendi.

İspanyol temsilcisine galibiyeti getiren goller Kylian Mbappe, Antonio Rüdiger ve Endrick'ten geldi.

Stuttgart’ın tek golünü ise Deniz Undav attı. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, 75. dakikada Rodrygo'nun yerine oyuna dahil oldu.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DAHA FAZLA ÖNEME SAHİP OLACAK"

Bu müsabakanın ardından Real Madrid'in efsane isimlerinden biri olan Guti Hernandez, İspanyol basınından AS'a konuştu.

Real Madrid'de Luka Modric'in yaşı nedeniyle artık daha az forma giydiği hatırlatılan ve takımın orta sahası için fikri sorulan Guti, şu sözleri sarf etti:

Ancelotti, Arda Güler'e artık daha fazla süre veriyor. Çok ilginç bir oyuncu, harika pasları olan, gol atan bir orta saha oyuncusu. Önümüzdeki dönemde daha fazla öneme sahip olacak. Valverde benim için dokunulmaz. O ve Bellingham, çok önemli oyuncular. Carlo Ancelotti'ye zaman vermeliyiz. 4-4-2'ye geçtiğinde Arda Güler ve Brahim Diaz gibi daha teknik oyuncular kullanabilecek. Mükemmel bir kombinasyon oluşturmak için birçok oyuncuya sahip.

BU SEZON 6 MAÇA ÇIKTI

Arda Güler, Real Madrid'de bu sezon 6 maçta süre buldu. 19 yaşındaki milli futbolcu, bu maçların 2'sine ilk 11'de başladı.