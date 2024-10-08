Guti'den olay sözler: Real Madrid iyi oynamıyor Guti, Real Madrid'in sezon başındaki oyun sorunlarını eleştirerek, orta saha ile forvet arasında bağlantı eksikliğine dikkat çekti.

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Eski Real Madrid futbolcusu Guti, Ancelotti'nin takımın oyununu, sezon başlangıcını ve sorunların nedenini değerlendirdi:

Anlamıyorum. Sadece bir değişiklik oldu, Mbappé yerine Toni Kroos. Takım çalışmıyor. O kadar kaliteli bir kadroya sahibiz ki, küçük detaylarla maçı kazanıyoruz. Oyun iyi değil... Orta saha ile forvet arasında bağlantı yok. Ofansif açıdan Madrid iyi oynamıyor... Real Madrid'de daha cesur olmak lazım, sadece yan ya da geri oynamak yeterli değil. Madrid öngörülebilir, pasları sızdırmakta zorlanıyor, boş alan aramak zor. Herkes topu ayağına istiyor ve bu futbol için zor.'

"Önceden Bellingham ve Vinícius neden parlıyordu? Çünkü takım iyi oynuyordu. Şimdi Vinícius'un dışarıdan attığı muazzam bir gol gibi ara sıra çıkışlar oluyor. İşler kötü gittiğinde, herkes biraz söner." diye ekledi.

ANCELOTTİ TAKIMA GÜVENİYOR

Carlo Ancelotti, durumu düzeltmek için umutlu, zira kadrosunun kalitesi oldukça yüksek. Oyun planının ve fiziksel kondisyonun iyileştirilmesinin şart olduğunun farkında olan Ancelotti, Madrid'in bunu başarmak için en iyi koşullara sahip olduğuna inanıyor.

GÖZLER DERBİDE

Barcelona'nın 4 puan gerisinde olan Real Madrid, gözünü derbiye çevirdi. 26 Ekim'de Santiago Bernabéu'da oynanacak heyecan verici karşılaşma, önümüzdeki aylardaki eğilimi belirleyebilir.