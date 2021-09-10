Guus Hiddink emekli oldu

Bir dönem Fenerbahçe ve A Milli Takım'ı çalıştıran 74 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Guus Hiddink, emekliye ayrıldığını açıkladı.

Hollanda'daki bir televizyon programında emeklilik kararı aldığını belirten Guus Hiddink, son olarak çalıştırdığı Karayip Denizi'nin güneyinde, Venezuela'nın kuzeyinde yer alan bir ada olan Curaçao'nun milli takımında hedeflediği başarılara ulaşamaması ve son dönemde koronavirüse yakalanması nedeniyle bu yönde bir karar aldığını belirtti.

FENERBAHÇE'Yİ VE A MİLLİ TAKIM'I ÇALIŞTIRDI

Fenerbahçe'de 1990-1991 sezonunda, A Milli Takım'da ise 2010-2011 sezonunda görev alan Hollandalı teknik adam, kariyeri boyunca Real Madrid, Chelsea, Valencia, PSV Eindhoven gibi kulüp takımlarının yanı sıra Avustralya, Rusya, Hollanda ve Güney Kore'nin milli takımlarını çalıştırdı.

HİDDİNK'İN MİLLİ TAKIMLARDAKİ BAŞARILARI

1998 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesi Hollanda ile yarı finalde Brezilya'ya kaybetti. 2002 FIFA Dünya Kupası’nda Güney Kore'yi yarı finale taşıdı.

32 yıl aradan sonra Avustralya’yı Dünya Kupası finallerine yükseltti. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Rusya'yı tarihinde ilk kez yarı finale ulaştırdı.

HOCA OLARAK 822 MAÇTA 469 GALİBİYET YAŞADI

Teknik direktörlük kariyerinde 822 maça çıkan futbolcu kökenli çalıştırıcılardan Hiddink, bu karşılaşmalarda 469 galibiyet,180 beraberlik ve 173 mağlubiyet aldı.