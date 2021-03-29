Euro
9.6412
0.83%
Dolar
8.1771
1.2%
Altın
453.85
0.83%
Borsa
1.391
0.63%
Bitcoin
459.299
3.42%
EXEN Coin
23.10
-13.19%
11ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 11 C

    Güvenlik görevlisine vuran Tolgay Arslan'ın cezası

    Kariyerine İtalya'da devam eden Tolgay Arslan, Mart ayı başında güvenlik görevlisine vurduğu gerekçesiyle 10 bin euro para cezasına çarptırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2021 - 15:56
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 15:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Güvenlik görevlisine vuran Tolgay Arslan'ın cezası

    Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra İtalya Ligi ekiplerinden Udinese'ye transfer olan Tolgay Arslan'ın Milan maçında yaşadığı olay sonrası aldığı ceza belli oldu.

    İtalya Ligi'nin 25. haftasında Milan ile Udinese takımları karşı karşıya gelmiş ve maç 1-1 bitmişti. Bu maçta 70 dakika sahada kalan Tolgay Arslan, futbolcular tünele girerken Milanlı bir güvenlik görevlisiyle tartıştı.

    Güvenlik görevlisine vuran Tolgay Arslan ın cezası #1

    10 BİN EURO CEZA

    Tolgay Arslan, Milanlı güvenlik görevlisinin suratına vurdu. Tolgay Arslan'ın bu fiziki müdahalesi sonrasında güvenlik görevlisinin dudağında hafif bir yara oluştu. İtalyan basını, Tolgay Arslan'ın 10 bin euro para cezasına çarptırıldığını yazdı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir