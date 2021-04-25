Haaland Bundesliga'da rekor kırdı

Genç Norveçli Haaland, Almanya Bundesliga tarihinde 21 yaşından önce en çok gol atan futbolcu unvanını eline geçirdi.

Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında oynanan ve Borussia Dortmund'un 2-0 kazandığı Wolfsburg maçında takımının gollerini atan Erling Haaland, bir rekorun daha sahibi oldu.

Almanya Bundesliga'da bugüne kadar oynadığı maçlarda 38 gole ulaşan Norveçli yıldız futbolcu, ligde 21 yaşından önce ligde en fazla gol atan oyuncu oldu.

Haaland'ın en yakın rakibi 36 golü bulunan bir başka Dortmund'lu Jadon Sancho.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE DE REKOR KIRMIŞTI

Erling Haaland, daha önce Şampiyonlar Ligi tarihinde 20 gol barajına en az maçta ve en genç yaşta ulaşan oyuncu rekorlarını kırmıştı. Genç yıldız ayrıca turnuvada 4 maç üst üste en az 2 gol atan ilk oyuncu olmuştu.