Haaland, ilk yarının sonuna kadar yok

Dortmund'un yıldız forveti Erling Haaland, sakatlığı nedeniyle yıl sonuna kadar forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Erling Haaland, Arminia Bielefeld maçı öncesi sakatlanmıştı.

Haaland'ın kulübünden henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, Alman ekibinin teknik direktörü Marco Rose'nin sakat futbolcuları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Thomas Meunier oynayamayacak, Nico Schulz'un kas lifi yırtılmış ve Erling Haaland da sakatlığı nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

YIL SONUNA KADAR OYNAMAYACAK

Alman Bild gazetesinin haberine göre; Haland yıl sonuna kadar sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

Haaland’ın aile dostu Frankfurt'un eski forveti Jan Aage Fjörtoft Norveç televizyonuna yaptığı açıklamada, "Ajax maçı onun için muhtemelen bu yılki son maçı…” dedi.

Haaland’ın kalça fleksöründe kas yırtılmasının olduğu tahmin ediliyor.