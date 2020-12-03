Haaland ocak ayına kadar forma giyemeyecek

Haaland ocak ayına kadar forma giyemeyecek

Lazio maçı öncesi yapılan antrenmanda sakatlanan Norveçli golcü Haaland'ın, ocak ayına kadar sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lazio ile 1-1 berabere kalarak gruptan çıkmayı garantileyen Borussia Dortmund'un teknik direktörü Lucien Favre, Lazio karşınsa maç kadrosundan son anda çıkartılan sezonun formda oyuncusu Haaland'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

"KAS SAKATLIĞI YAŞIYOR"

İngiltere merkezli yayın kuruluşu Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Favre, Haaland'ın maç öncesinde yapılan son antrenmanda sakatlandığını belirterek, "Kas sakatlığı yaşıyor. Ocak ayının ilk günlerinden önce sahalara dönemeyecek. Bu sezon çok fazla maçta görev aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Sezona iyi başlayan Norveçli golcü, ligde 8 maçta 10, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşmada 6 kez ağları sarstı.