Haaland şov yaptı: City rahat kazandı
Haber Merkezi

İngiltere Premier Lig'de 3. hafta karşılaşmasında Manchester City, West Ham United'ı 3-1 mağlup etti.

HAALAND HAT-TRİCK YAPTI

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 10, 30 ve 83. dakikada Erling Haaland kaydetti.

24 yaşındaki Erling Haaland, kariyerinin 24. hat-trick'ine ulaştı. Norveçli golcü, bu hat-tricklerin 8'ini Premier League'de yaptı.

West Ham United'ın tek golü 19. dakikada Ruben Dias'ın ters vuruşunda geldi.

CİTY 9 PUANA ULAŞTI

Bu galibiyetin ardından puanını 9 yaptı. 3 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de milli aranın ardından Manchester City, Yunus Emre Konak'ın formasını giydiği Brentford'u ağırlayacak. West Ham United, Fulham'a konuk olacak.