Haaland şov yaptı: City rahat kazandı

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İngiltere Premier Lig'de 3. hafta karşılaşmasında Manchester City, West Ham United'ı 3-1 mağlup etti.
HAALAND HAT-TRİCK YAPTI
Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 10, 30 ve 83. dakikada Erling Haaland kaydetti.
24 yaşındaki Erling Haaland, kariyerinin 24. hat-trick'ine ulaştı. Norveçli golcü, bu hat-tricklerin 8'ini Premier League'de yaptı.
West Ham United'ın tek golü 19. dakikada Ruben Dias'ın ters vuruşunda geldi.
CİTY 9 PUANA ULAŞTI
Bu galibiyetin ardından Manchester City puanını 9 yaptı. West Ham United 3 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de milli aranın ardından Manchester City, Yunus Emre Konak'ın formasını giydiği Brentford'u ağırlayacak. West Ham United, Fulham'a konuk olacak.
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