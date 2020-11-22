Haaland şov yaptı Sörloth yine suskun

Haaland şov yaptı Sörloth yine suskun

Dortmund'un 20 yaşındaki santrforu Haaland Hertha Berlin karşılaşmasında 4 gol atarak adından yine söz ettirirken Leipzig'in Norveçli futbolcusu Sörloth Frankfurt maçında da sessizliğini bozamadı.

Bundesliga'nın 8. haftasında Dortmund, deplasmanda Hertha Berlin'e konuk oldu. Olympiastadion'da oynanan karşılaşmayı Dortmund 5-2 kazanırken galibiyetin baş mimarı Erling Braut Haaland oldu.

HAALAND DURDURULAMIYOR

Hertha Berlin 33. dakikada Cunha'nın golüyle ilk yarıyı önde tamamlarken ikinci yarı tam bir gol şova dönüştü. 47'de Emre Can'ın, 49'da Brandt'ın asistleriyle Haaland üst üste goller bularak takımını bir anda öne geçirdi. 62. dakikada bir kez daha sahneye çıkan 20 yaşındaki Norveçli farkı ikiye çıkardı. 70. dakikaya gelindiğinde Guerreiro skoru 4-1 yaptı.

Dakikalar 79'u gösterdiğinde ise Hertha'da kazanılan penaltı vuruşunda Cunha kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Yapılan santranın ardından aynı dakika içinde Haaland bir gol daha attı ve kendisinin 4, takımının 5. golünü atarak skoru 5-2 olarak tayin etti.

20 yaşındaki Norveçli gol makinası Haaland, Dortmund formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 15, Bundesliga'da ise 10 gole ulaştı.

Bu sonucun ardından Dortmund 18 puana yükselirken zirve mücadelesini sürdürdü. Hertha Berlin ise 7 puanda kalarak orta sıralarda kaldı.

SORLOTH YİNE BEKLENENİ VEREMEDİ

Öte yandan Alman ekibi Leipzig, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Başakşehir ile birlikte yer alan Leipzig Bundesliga’nın 8. haftasında Deutsche Bank Park’ta Eintracht Frankfurt’a konuk oldu.

Ev sahibi ekip 43. dakikada Aymen Barkok’un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Çekişmeli geçen karşılaşmada Leipzig 57. dakikada Yussuf Poulsen’in attığı golle 1-1’lik eşitliği sağladı.

İLK 11'DEYDİ

Maça ilk 11'de başlayan Alexander Sörloth ise beklentilerin altında kaldı. Alman basının eleştirileri hedefinde olan Norveçli golcü bu maçta da beklentilerin altında kalarak yapılan olumsuz yanıtlara sahada yanıt veremedi.

Alman ekibinde teknik Direktör Julian Nagelsmann, Sörloth'a sadece 45 dakika dayanabildi. İkinci yarının başında Sörloth kenara geldi

YERİNE GİREN GOL ATTI

Performansı sonrası kenara gelen Sörloth'un yerine oyuna Yussuf Poulsen girdi. Poulsen 57. dakikada beraberlik golünü atan isim oldu.

8'DE 0 ÇEKTİ

Bundesliga’da 7 ve Şampiyonlar Ligi’nde 1 olmak üzere toplamda 8 maçta forma giyen Norveçli santrfor, bu maçlarda gol atamadı, asist de yapamadı. Süper Lig’in son gol kralı olan oyuncu yeni adresinde sıfır çekti.