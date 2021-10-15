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    Haaland'ın antrenman performansı

    Haaland'ın antrenman performansı

    Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, antrenmanda 3 topla klasını konuşturdu.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2021 - 11:04
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 11:54
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    Futbol dünyasında yıldız oyuncular gösterdikleri performansla izleyicileri oyuna bağlıyor.

    Öyle ki; izleyiciler çoğu maçı sevdiği oyuncuları izleyebilmek için takip ediyor. Bu oyuncular futbol oyununu güzelleştiren en önemli detay.

    O yıldızlardan biri de genç Norveçli Erling Haaland... Haaland, Dortmund'da oynadığı süre boyunca gelişimine ciddi anlamda katkı sağladı.

    3 TOPLA RESİTAL

    Sürekli kendini güncelleyen Norveçli, bu sefer de antrenman performansıyla hayran bıraktı.

    3 top ile yaptığı resital, Bundesliga'nın sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

    Yapılan paylaşım, binlece kişi tarafndan beğenildi.

    Haaland'ın antrenman performansı İZLE

    Haaland ın antrenman performansı #1

    Haaland ın antrenman performansı #2

    Haaland ın antrenman performansı #3

    Ronaldinho'dan direkle pinpon İZLE

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