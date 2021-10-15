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Haaland'ın antrenman performansı
Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, antrenmanda 3 topla klasını konuşturdu.
- Haber Merkezi
- 15.10.2021 - 11:04
- Güncelleme : 15.10.2021 - 11:54
Futbol dünyasında yıldız oyuncular gösterdikleri performansla izleyicileri oyuna bağlıyor.
Öyle ki; izleyiciler çoğu maçı sevdiği oyuncuları izleyebilmek için takip ediyor. Bu oyuncular futbol oyununu güzelleştiren en önemli detay.
O yıldızlardan biri de genç Norveçli Erling Haaland... Haaland, Dortmund'da oynadığı süre boyunca gelişimine ciddi anlamda katkı sağladı.
3 TOPLA RESİTAL
Sürekli kendini güncelleyen Norveçli, bu sefer de antrenman performansıyla hayran bıraktı.
3 top ile yaptığı resital, Bundesliga'nın sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
Yapılan paylaşım, binlece kişi tarafndan beğenildi.
Haaland'ın antrenman performansı İZLE