Haaland'ın gollerinin sırrı: Ronaldo diyeti

İngiliz basını yaptığı araştırmada Borussia Dortmund'un genç golcüsü Erling Haaland'ın son dönemde artan performansının sırrının sürekli balık yemekten geçtiği sonucuna vardı.

Borussia Dortmund'un 20 yaşındaki Norveçli forveti Erling Haaland, attığı gollerle Avrupa'da transfer piyasasının en gözde futbolcularından biri haline geldi. Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Chelsea ve Liverpool gibi takımların transfer yarışı verdiği Haaland'ın bilinmeyen özellikleri ortaya çıktı.

Haaland'ın ilk teknik direktörü olan Alf-Ingve Berntsen, Daily Mail'e özel açıklamalarda bulunurken tüm dünyanın gündeminde olan 20 yaşındaki forvet hakkında konuştu.

''ÇOK ÖZEL BİR ÇOCUK, GENLERİNİ BİLİYORUZ''

Alf-Ingve Berntsen, ''Onu ilk gördüğümde 6 yaşındaydı. O yaşta bile diğerlerinden farklı olduğunu hemen hissettiriyordu. İki gol atmıştı ve oyun standardı çok yüksekti. Gol atmak için doğmuş, sürekli gol atmak istiyor. Onu diğerlerinden ayıran en büyük özellik bu. Haaland'ın babasını, annesini ve abisini tanıyoruz. O yüzden onun genlerinde güç ve hızın olduğunu biliyorduk. Çok özel bir çocuk. Çok uzun, güçlü ve hızlı. En önemlisi de çok akıllı.'' sözlerini kullandı.

GECE HAYATI YOK, ALKOL KULLANMAZ

Berntsen, ''Haaland'ın gece hayatı yok, alkol de içmez. Bu konulara çok dikkat eder. Takımı kaybettiğinde gol atsa da sevinmez. Şimdi ona bir bakın? İlk Şampiyonlar Ligi sezonunda 10 gol attı, Dortmund ile sürekli gol atıyor. Onunla gurur duyuyorum. Attığı gollerle değil, gösterdiği kişilik ile gurur duyuyorum.'' şeklinde konuştu.

KARİYERİNİ DEĞİŞTİREN DİYET: RONALDO DİYETİ

Daily Mail'in araştırmasında Haaland'ın başarısının en büyük sırlarından birisinin de yemek düzenini değiştirmek olduğu belirtildi.

Norveçli golcü, idolü olan Cristiano Ronaldo'nun diyetini kullanırken Portekizli yıldızın yediği yemekleri araştırdı.

Genç golcü, Salzburg'a transfer olduğunda ise Ronaldo'nun kullandığı balık diyetine geçti. Yemeklerinde sürekli olarak balık kullanan Haaland'ın fiziksel kuvvetinin de bu şekilde daha çok arttığı tahmin ediliyor.