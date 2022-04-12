Petrol
101.56
3.13%
Euro
15.93
-0.23%
Dolar
14.67
0.04%
Altın
923.20
0.22%
Borsa
2439
-0.43%
Bitcoin
593.734
-5.46%
BTXN Coin
31.71
-2.22%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 8 C

    Hagi'yi Romanya'da çıldırtan olay

    Farul Constanta Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, FC Arges Pitesti'yi deplasmanda 2-0 yendikleri maçın ardından basın toplantısında birkaç basın mensubu görünce sinirlenerek salonu terk etti.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 09:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hagi'yi Romanya'da çıldırtan olay

    Romanya Ligi'nde Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constante-FC Arges Pitesti maçı sonrası ilginç bir an yaşandı.

    Farul Constante'nin 2-0 kazandığı maç sonrası teknik direktör Gheorghe Hagi basın toplantısı için mikrofonların karşısına geçti ancak karşısında az sayıda basın mensubu görünce sinirlenerek konuşma yapmadan odadan ayrıldı.

    Hagi, basın toplantısına gelmeyen muhabirlere patladı - İZLE

    "Geldim, gidiyorum"

    Bunun saygısızlık olduğunu belirten Hagi, "Bu nedir? Bu şekilde olmaz, böyle yapamazsınız. Geldim, teşekkür ediyor ve gidiyorum." diyerek odadan ayrıldı.

    Stat çıkışı kendisini karşılayan taraftarlara imza verirken bir grup gazetecinin ortaya çıkmasına da sinirlenen Rumen teknik adam, "Şimdi mi geliyorsunuz? Biz niçin buradayız? Lütfen biraz saygı gösterin." diyerek sert çıktı.


    İlginizi Çekebilir

    Hac kontenjanında 'yaş' sınırı
    Yaşam

    Hac kontenjanında 'yaş' sınırı

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin
    Tesla

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin

    'Hayalet silahların' satışını yasaklayacak
    Dünya

    "Hayalet silahların" satışını yasaklayacak

    Görüş Bildir