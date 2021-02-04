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    Hajduk Split, Umut Nayir'in golüyle kazandı

    Beşiktaş'tan Hajduk Split'e kiralık olarak giden Umut Nayir, Istra 1961'i 1-0 yendikleri maçta attığı golle takımına 3 puan kazandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 10:54
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 11:21
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    Hajduk Split, Umut Nayir'in golüyle kazandı

    Yaz transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalan aniden kadro dışı bırakılan Umut Nayir, Hırvatistan'ın Hajduk Split takımıyla anlaşmıştı.

    Umut, Hajduk Split'in ligde Istra 1961'i konuk ettiği maçın 16. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi ve 3 puanı getiren isim oldu.

    10 MAÇTA 2 GOL

    Hajduk Split sahadan 1-0 galip ayrılırken puanını da 23'e çıkardı. Umut Nayir, bu sezon Hajduk formasıyla 10 maçta 2 gole imza attı.

    Hajduk Split, Umut Nayir in golüyle kazandı #1

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