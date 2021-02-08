Hakan Çalhanoğlu 2 asist yaptı, Milan 4 attı

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 62. dakikada oyuna girdiği Milan-Crotone maçında yaptığı iki asistle yıldızlaştı.

Milan, Serie A'nın 21. haftasında Crotone'yi 4-0 mağlup etti ve puanını 49'a yükselterek Inter'in önünde zirvede yer aldı. Milano ekibine galibiyeti getiren golleri; 30 ve 64'te Zlatan Ibrahimovic ile 69 ve 70. dakikalarda Ante Rebic kaydetti.

YARIM SAATTE 2 ASİST

Koronavirüsü atlattıktan sonra ilk maçına çıkan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Ante Rebic'in attığı 2 golde de asisti yapan isim oldu.

Bu arada, Milan'ın 39 yaşındaki santraforu İbrahimovic, bugün attığı gollerle formasını giydiği kulüplerde toplamda 500. golünü kaydetmiş oldu.

Diğer yandan, ligin 21. haftasında bugün oynanan diğer müsabakalarda, Udinese, sahasında ağırladığı Hellas Verona'yı 2-0 yenerken, Benevento ise konuk ettiği Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı.