Hakan Çalhanoğlu attı, Milan kazandı

Serie A'da Milan, konuk ettiği Benevento'yu 2-0 mağlup ederken, Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'da galibiyete golüyle katkı sağladı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 34. haftasında, Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada ligin iddialı takımlarından Milan ile kümede kalma mücadelesi veren Benevento karşılaştı.

AÇILIŞ HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN

Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 6. dakikada organize gelişen hücumda Milan'ı 1-0 öne geçiren golü attı.

Ev sahibi takım, bu golle ilk yarıyı önde tamamladı.

KAPANIŞ HERNANDEZ'DEN

İkinci yarının 60. dakikasında Milan, Theo Hernandez ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Milan, kalan dakikalarda farkı açmak için yüklense de başka gol olmadı. Milli futbolcu Çalhanoğlu, 86. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

MİLAN, MAÇ FAZLASIYLA LİDER İNTER'İN ARDINDA

Milan, Benevento'yu 2-0 yenerek puanını 69’a yükseltti ve maç fazlasıyla ligde 2. sıraya yerleşti. Ligde bu maçtan önceki 2 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan ve zirveden uzaklaşan Milan, galibiyet hasretine de son verdi. Milan, lider Inter'in 13 puan gerisinde bulunuyor.

Ligde 31 puanla 18. sırada bulunan Benevento ise bu sezonki 17. yenilgisini Milan’dan aldı.