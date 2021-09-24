Hakan Çalhanoğlu: Biz favoriyiz

Sezon başında Milan'dan ayrılarak ezeli rakip Inter'e imza atan Hakan Çalhanoğlu şampiyonluk yolunda kendilerini favori gösterdi.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu İtalya basınında Corriere dello Sport'a konuştu.

Tecrübeli oyuncu bu sezon şampiyonluk için en büyük favorinin kendileri olduğunu söyledi.

"Geldiğinde Lukaku ve Hakimi ayrıldı. Yanlış takıma geldiğini düşündün mü?" sorununa Çalhanoğlu, "Asla. İkisi burada çok iyi işler yaptı ve onlara saygı duyuyorum. İyi kulüpler kendilerini her şeyin üstüne koyar. Kendimi her zaman işime odaklanmam gerektiğini söylüyorum." cevabını verdi.

Çalhanoğlu açıklamalarında, “Birçok takım şampiyonluk yarışına katılabilir: Roma, Napoli harika başlangıç yaptı. Atalanta da öyle. Bilmiyorum başka kim eklenebilir. Geçen seneki zaferden sonra biz favoriyiz.





“BENCE BURADA İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIM”

Inter'e gelmeden önce Inzaghi ile birkaç kez görüştüm ve beni istediğini söyledi. O her zaman kazanmak için yardım ediyor, ona karşı oynarken de bunu anlıyordum. Çalışma tarzını ve yaşadığı adrenalinle size verdiği motivasyonu anlayabiliyorsunuz.

Milan'da 10 numara oynuyordum. Ama burada 2 kişi var ve geri dönmem gerekiyor oyun içinde. Onun haricinde çok fazla değişiklik yok. Bence burada iyibir başlangıç yaptım." ifadelerini kullandı.

Inter'de 5 maçta forma giyen Hakan Çalhanoğlu 1 gol attı ve 2 asist yaptı.