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Hakan Çalhanoğlu canlı yayında isyan etti: Boş boş konuşmasınlar

Hakan Çalhanoğlu canlı yayında isyan etti: Boş boş konuşmasınlar Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, dün akşam Serie A'da şampiyonluğunu ilan etti. Çalhanoğlu ise, şampiyonluk sonrası kendisine yapılan milli takım eleştirileri nedeniyle üzgün.