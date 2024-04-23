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İtalya Ligi Serie A'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
Bu başarıda büyük pay sahibi olan ve ilk kez Serie A şampiyonluğu yaşayan Çalhanoğlu, kendisine yapılan milli takım eleştirileri nedeniyle kırıldı.
"Boş boş konuşuyorlar"
30 yaşındaki orta saha katıldığı bir canlı yayında "Boş boş konuşuyorlar sinirleneceğim... 'Milli takımda yoksun' falan diyorlar, boş yapmasınlar ya." ifadelerini kullandı.
37 maçta 13 gol 3 asist
Başarılı oyuncu bu sezon Inter formasıyla 37 maçta 13 gol 3 asistlik performans sergiledi.
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