Hakan Çalhanoğlu golünü attı: Inter finale yükseldi Inter, İtalya Süper Kupa yarı finalinde Lazio'yu 3-0 yenerek finalde Napoli'nin rakibi oldu. Milli futbolcumuz HHakan Çalhanoğlu, Inter'in 2.golünü kaydetti.

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Suudi Arabistan'da oynanan İtalya Süper Kupa yarı finalinde Inter ile Lazio karşılaştı.

Rakibini 3-0'lık skorla mağlup eden Inter finale yükselen taraf oldu.

Inter'in gollerini 17'de Marcus Thuram, 50'de penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 87'de Davide Frattesi attı.

Inter kariyerinde penaltı kaçırmadı

Bu sezon dokuzuncu kez penaltı kullanan Hakan Çalhanoğlu bu atışların tamamını gole çevirirken Inter formasıyla toplamda kullandığı 14 penaltının tamamında gol kaydetti.

Mücadelenin 79. dakikasında sarı kart gören Hakan Çalhanoğlu, 81. dakikada yerini Asllani'ye bıraktı.

İtalya Süper Kupa finalinde Napoli ile Inter, 22 Ocak Pazartesi akşamı karşıya gelecek.