Hakan Çalhanoğlu, Inter'de aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi

Serie A ekibi Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Aralık 2021'de gösterdiği performansla mavi-siyahlı takımda ayın futbolcusu seçildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi Inter kulübü, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aralık ayında oynadığı 6 maçta 2 kez fileleri havalandırıp, 4 gol pası veren Hakan Çalhanoğlu'nun "ayın en iyi oyuncusu" seçildiği belirtildi.

6 GOL VE 8 ASİSTLE TAKIMINI SIRTLADI

Çalhanoğlu, Serie A'da bu sezon şu ana kadar gösterdiği performansıyla (6 gol, 8 gol pası) Inter'e önemli bir katkıda bulundu.

İTALYA'DA İLK KEZ KUPA ZAFERİ YAŞADI

Milli oyuncu, takımı Inter'in, 12 Ocak Çarşamba günü Juventus'u 2-1 yenip kazandığı İtalya Süper Kupası’yla da İtalya'da ilk kez kupa zaferi yaşadı.

KORNERDEN DE GOL ATTI

İtalya Serie A 16. hafta karşılaşmasında Inter evinde Roma'yı ağırlarken, A Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başladığı karşılaşmada attığı gol geceye damgasını vurmuştu.

Dakikalar 15'i gösterirken tecrübeli orta saha oyuncusu köşe vuruşu için topun başına geçti. Çalhanoğlu'nun doğrudan kaleye yönelen topu ağlarla buluşurken, başarılı yıldız birbirinden güzel gollerine bir yenisini daha eklemiş oldu.

Öte yandan Inter, Roma'yı 3-0 mağlup ederken Hakan Çalhanoğlu maçın yıldızı oldu.

(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır)