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    Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da ayın futbolcusu oldu

    Serie A takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, temmuz ayında gösterdiği performansla ayın futbolcusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2020 - 09:51
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    Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da ayın futbolcusu oldu

    Milan kulübü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hakan Çalhanoğlu'nun temmuz ayında gösterdiği performansla Futbolcular Birliği tarafından her ay verilen "Ayın futbolcusu ödülü"ne layık görüldüğü belirtildi.

    ÖDÜLÜ ANTRENMANDA ALDI

    Milli oyuncu, ödülünü yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayan takımının ilk antrenmanı öncesinde aldı. Çalhanoğlu'nun ödülünü alırken Milan’ın eski efsane kaptanlarından idari direktör Paolo Maldini ile şakalaştığı görüldü.

    Hakan Çalhanoğlu, 2019-2020 sezonunda toplamda 11 gollük performans gösterirken, 5 golü sadece temmuz ayında oynanan maçlarda kaydetmişti.

    EN GOLCÜ SEZONUNU GEÇİRDİ

    Çalhanoğlu, bu performansıyla Milan'da en golcü sezonunu geçirirken, takımı Milan'ın da özellikle pandemi nedeniyle verilen ardından ligde oynadığı 12 maçta 9 galibiyet ve 3 beraberlikle hiç yenilgi almamasında büyük rol oynamıştı.

    Hakan Çalhanoğlu, İtalya da ayın futbolcusu oldu #1

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