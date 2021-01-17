- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı
Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı
Milan Kulübü, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 17.01.2021 - 11:37
- Güncelleme : 17.01.2021 - 11:41
Koronavirüs salgını, spor camiasını etkilemeye devam ediyor.
Son olarak, kariyerini İtalya'da sürdüren milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da koronavirüse yakalandı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Milan Kulübü, 26 yaşındaki futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Sağlık durumu iyi olan Hakan'ın tedavisine başlandığı belirtildi.