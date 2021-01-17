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    Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı

    Milan Kulübü, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 17.01.2021 - 11:37
    • Güncelleme : 17.01.2021 - 11:41
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    Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı

    Koronavirüs salgını, spor camiasını etkilemeye devam ediyor.

    Son olarak, kariyerini İtalya'da sürdüren milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da koronavirüse yakalandı.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Milan Kulübü, 26 yaşındaki futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

    Sağlık durumu iyi olan Hakan'ın tedavisine başlandığı belirtildi.

    Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı #1

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