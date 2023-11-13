Hakan Çalhanoğlu yine rekor kırdı! Şükrü Gülesin'i geride bıraktı Serie A'da Frosinone'yi 2-0 geçerek liderliğini sürdüren Inter'de Hakan Çalhanoğlu lig tarihine geçti.

ensonhaber.com

Serie A'da liderliğini sürdüren Inter, Frosinone'yi konuk ettiği karşılaşmadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Mücadelede görev alan Hakan Çalhanoğlu ise tarihe geçti.

Milli Takım'daki performansıyla sık sık eleştiri alan yıldız futbolcu, Inter formasıyla ise adeta başka bir kimliğe bürünüyor.

Yeni rekor Hakan'ın

Takımın lider oyuncularından biri olan Hakan, 48. dakikada penaltıdan gol atarak Serie A tarihinde en çok gol atan Türk futbolcu oldu.

Eski rekor Şükrü Gülesin'deydi

Daha önceki rekor, 36 gol atan Şükrü Gülesin'de bulunuyordu.

1977'de kaybettiğimiz efsane isim Şükrü Gülesin, Lazio ve Palermo formasıyla 79 maçta 36 gol atarak İtalya tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.

Gülesin, Türkiye'de de Beşiktaş forması giymişti.