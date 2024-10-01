Hakan Çalhanoğlu'dan jeneriklik frikik golü

Haber Merkezi
UEFA Şampiyonlar Ligi Lig aşamasının ikinci haftasında Inter, Kızılyıldız’ı sahasında ağırladı ve mücadelenin 11. dakikasında 1-0 öne geçti.
Inter'i öne geçiren gol, Hakan Çalhanoğlu’nun serbest vuruştan attığı enfes bir vuruşla geldi.
HAKAN'DAN ENFES FRİKİK GOLÜ
Frikik kazanan İtalyan temsilcisinde, Hakan Çalhanoğlu topun başına geçerek mükemmel bir vuruşla skoru değiştirdi.
Milli oyuncu, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golünü Kızılyıldız’a atarken, toplamda bu sezon 7 maçta 2 gol kaydetmiş oldu.
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