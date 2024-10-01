Hakan Çalhanoğlu'dan jeneriklik frikik golü Inter'in Kızılyıldız ile karşılaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması ikinci hafta mücadelesinde, Hakan Çalhanoğlu harika bir frikik golüne imza attı.

Haber Merkezi

UEFA Şampiyonlar Ligi Lig aşamasının ikinci haftasında Inter, Kızılyıldız’ı sahasında ağırladı ve mücadelenin 11. dakikasında 1-0 öne geçti.

Inter'i öne geçiren gol, Hakan Çalhanoğlu’nun serbest vuruştan attığı enfes bir vuruşla geldi.

HAKAN'DAN ENFES FRİKİK GOLÜ

Frikik kazanan İtalyan temsilcisinde, Hakan Çalhanoğlu topun başına geçerek mükemmel bir vuruşla skoru değiştirdi.

Milli oyuncu, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golünü Kızılyıldız’a atarken, toplamda bu sezon 7 maçta 2 gol kaydetmiş oldu.

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